سعر Yuna Bite (YUNA)
سعر Yuna Bite (YUNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 194.60K. يتم تحديث سعر YUNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yuna Bite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yuna Bite خلال اليوم هو +36.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.57M
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خلال اليوم، كان سعر Yuna Bite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuna Bite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuna Bite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuna Bite مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+36.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuna Bite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.41%
+36.25%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.
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