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سعر Yuna AI (YUNA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.43K . يتم تحديث سعر YUNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yuna AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.82K - تغيير سعر Yuna AI خلال اليوم هو -20.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 909.99M

أداء سعر Yuna AI (YUNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yuna AI (YUNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuna AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00136538$ 0.00136538 $ 0.00136538 تغير السعر (1 ساعة) -6.18% تغير السعر (1يوم) -20.58% تغير السعر (7 أيام) -37.35%

معلومات سوق Yuna AI (YUNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: