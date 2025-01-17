سعر Yuna AI (YUNA)
سعر Yuna AI (YUNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.43K. يتم تحديث سعر YUNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yuna AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.82K
- تغيير سعر Yuna AI خلال اليوم هو -20.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 909.99M
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خلال اليوم، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuna AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuna AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.18%
-20.58%
-37.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.
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