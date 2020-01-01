توكنوميكس Yumiko AI (ALIVE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yumiko AI (ALIVE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yumiko AI (ALIVE) Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. الموقع الرسمي: https://yumiko.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public اشتر ALIVE الآن!

توكنوميكس Yumiko AI (ALIVE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yumiko AI (ALIVE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K إجمالي العرض: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M العرض المتداول: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00064343 $ 0.00064343 $ 0.00064343 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000904 $ 0.00000904 $ 0.00000904 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Yumiko AI (ALIVE)

توكنوميكس Yumiko AI (ALIVE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yumiko AI (ALIVE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALIVE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALIVE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALIVE، استكشف السعر المباشر لتوكن ALIVE!

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