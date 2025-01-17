سعر Yumiko AI (ALIVE)
سعر Yumiko AI (ALIVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.00K. يتم تحديث سعر ALIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yumiko AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.97K
- تغيير سعر Yumiko AI خلال اليوم هو +3.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yumiko AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+3.25%
-7.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.
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