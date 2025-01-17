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سعر Yumiko AI (ALIVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.00K . يتم تحديث سعر ALIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yumiko AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.97K - تغيير سعر Yumiko AI خلال اليوم هو +3.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر Yumiko AI (ALIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yumiko AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yumiko AI (ALIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yumiko AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +3.25% تغير السعر (7 أيام) -7.21%

معلومات سوق Yumiko AI (ALIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: