سعر Yumi ($YUMI)
سعر Yumi ($YUMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.62K. يتم تحديث سعر $YUMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yumi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.32K
- تغيير سعر Yumi خلال اليوم هو -9.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 833.71M
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خلال اليوم، كان سعر Yumi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yumi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yumi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yumi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.56%
|30 يوم
|$ 0
|-64.50%
|60 يوم
|$ 0
|-87.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yumi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.39%
-9.56%
-45.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.
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