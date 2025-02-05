سعر Yum (YUM)
سعر Yum (YUM) المباشر لليوم هو USD 0.00942947. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.00
- تغيير سعر Yum خلال اليوم هو +0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yum مقابل USD هو $ -0.0036234398 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yum مقابل USD هو $ -0.0052768002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yum مقابل USD هو $ -0.03196371758791902 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.45%
|30 يوم
|$ -0.0036234398
|-38.42%
|60 يوم
|$ -0.0052768002
|-55.96%
|90 يوم
|$ -0.03196371758791902
|-77.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.45%
-9.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YUM is the fee capture token for CacaoSwap, a front-end interface for Maya Protocol and Thorchain. It facilitates native cross-chain swaps powered by @MayaProtocolOfficial and is used to receive commissions from the protocol.
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