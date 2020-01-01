توكنوميكس Yuku AI (YUKU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yuku AI (YUKU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yuku AI (YUKU) Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. الموقع الرسمي: https://yuku.app/ الوثيقة البيضاء: https://yuku.app/whitepaper اشتر YUKU الآن!

توكنوميكس Yuku AI (YUKU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yuku AI (YUKU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 952.65K $ 952.65K $ 952.65K إجمالي العرض: $ 996.33M $ 996.33M $ 996.33M العرض المتداول: $ 250.33M $ 250.33M $ 250.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0031116 $ 0.0031116 $ 0.0031116 السعر الحالي: $ 0.00380559 $ 0.00380559 $ 0.00380559 معرفة المزيد عن سعر Yuku AI (YUKU)

توكنوميكس Yuku AI (YUKU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yuku AI (YUKU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YUKU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YUKU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YUKU، استكشف السعر المباشر لتوكن YUKU!

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