احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YUKU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YUKU.

سعر Yuku AI (YUKU) المباشر لليوم هو USD 0.00536314 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M . يتم تحديث سعر YUKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yuku AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Yuku AI خلال اليوم هو -20.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 252.31M

أداء سعر Yuku AI (YUKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ -0.00139284262256923 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ -0.0002999073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00139284262256923 -20.61% 30 يوم $ -0.0002999073 -5.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yuku AI (YUKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuku AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00525575$ 0.00525575 $ 0.00525575 24 ساعة مرتفع $ 0.008205$ 0.008205 $ 0.008205 عالية طوال الوقت $ 0.008205$ 0.008205 $ 0.008205 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -20.61% تغير السعر (7 أيام) -13.17%

معلومات سوق Yuku AI (YUKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: