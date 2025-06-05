سعر Yuku AI (YUKU)
سعر Yuku AI (YUKU) المباشر لليوم هو USD 0.00536314. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر YUKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yuku AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Yuku AI خلال اليوم هو -20.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 252.31M
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خلال اليوم، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ -0.00139284262256923 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ -0.0002999073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuku AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00139284262256923
|-20.61%
|30 يوم
|$ -0.0002999073
|-5.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuku AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-20.61%
-13.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
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