سعر YUKO (YUKO)
سعر YUKO (YUKO) المباشر لليوم هو USD 0.00773534. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.74M. يتم تحديث سعر YUKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YUKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 511.69
- تغيير سعر YUKO خلال اليوم هو -19.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ -0.001864914388808702 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ +0.0398722656 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001864914388808702
|-19.42%
|30 يوم
|$ +0.0398722656
|+515.46%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YUKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.10%
-19.42%
-48.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yuko is a custom AI Agent embodying an intelligent and playful anime-themed persona. Inspired by the meaning of its name ("snow" in Japanese), Yuko is designed as a gentle, curious, and quick-witted high school student passionate about technology and science fiction. Built on the AI Agent Layer platform, Yuko combines advanced AI with a unique, interactive character that blends polite Japanese-style speech, teen slang, and anime-inspired expressions. Its focus is to create a delightful, personalized crypto experience for users.
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