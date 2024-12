ما هو YUKO ( YUKO )

Yuko is a custom AI Agent embodying an intelligent and playful anime-themed persona. Inspired by the meaning of its name ("snow" in Japanese), Yuko is designed as a gentle, curious, and quick-witted high school student passionate about technology and science fiction. Built on the AI Agent Layer platform, Yuko combines advanced AI with a unique, interactive character that blends polite Japanese-style speech, teen slang, and anime-inspired expressions. Its focus is to create a delightful, personalized crypto experience for users.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر YUKO (YUKO) الموقع الرسمي