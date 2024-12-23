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سعر YUKO (YUKO) المباشر لليوم هو USD 0.00773534 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.74M . يتم تحديث سعر YUKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YUKO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 511.69 - تغيير سعر YUKO خلال اليوم هو -19.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر YUKO (YUKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ -0.001864914388808702 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ +0.0398722656 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YUKO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001864914388808702 -19.42% 30 يوم $ +0.0398722656 +515.46% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YUKO (YUKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YUKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00759644$ 0.00759644 $ 0.00759644 24 ساعة مرتفع $ 0.01034469$ 0.01034469 $ 0.01034469 عالية طوال الوقت $ 0.02222908$ 0.02222908 $ 0.02222908 تغير السعر (1 ساعة) -2.10% تغير السعر (1يوم) -19.42% تغير السعر (7 أيام) -48.04%

معلومات سوق YUKO (YUKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: