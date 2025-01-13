سعر Yukie (YUKIE)
سعر Yukie (YUKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.41K. يتم تحديث سعر YUKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yukie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 352.53
- تغيير سعر Yukie خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M
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خلال اليوم، كان سعر Yukie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yukie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yukie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yukie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-55.63%
|60 يوم
|$ 0
|-61.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yukie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.02%
-41.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception.
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