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سعر Yuge Meme (YUGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.33K . يتم تحديث سعر YUGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yuge Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.11 - تغيير سعر Yuge Meme خلال اليوم هو -0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M

أداء سعر Yuge Meme (YUGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yuge Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuge Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuge Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuge Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.89% 30 يوم $ 0 -1.40% 60 يوم $ 0 -39.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yuge Meme (YUGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuge Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.89% تغير السعر (7 أيام) -1.02%

معلومات سوق Yuge Meme (YUGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: