سعر Yuge (YUGE)
سعر Yuge (YUGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YUGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yuge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.59
- تغيير سعر Yuge خلال اليوم هو -21.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yuge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.31%
|30 يوم
|$ 0
|-29.94%
|60 يوم
|$ 0
|-48.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-21.31%
-21.52%
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