سعر YoZi Protocol (YOZI)
سعر YoZi Protocol (YOZI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YoZi Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.15
- تغيير سعر YoZi Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YOZI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YOZI.
خلال اليوم، كان سعر YoZi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YoZi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YoZi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YoZi Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-42.02%
|60 يوم
|$ 0
|-68.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YoZi Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YoZi Protocol is a pioneering token standard and asset management platform designed for creators and developers.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YOZI إلى AUD
A$--
|1 YOZI إلى GBP
￡--
|1 YOZI إلى EUR
€--
|1 YOZI إلى USD
$--
|1 YOZI إلى MYR
RM--
|1 YOZI إلى TRY
₺--
|1 YOZI إلى JPY
¥--
|1 YOZI إلى RUB
₽--
|1 YOZI إلى INR
₹--
|1 YOZI إلى IDR
Rp--
|1 YOZI إلى PHP
₱--
|1 YOZI إلى EGP
￡E.--
|1 YOZI إلى BRL
R$--
|1 YOZI إلى CAD
C$--
|1 YOZI إلى BDT
৳--
|1 YOZI إلى NGN
₦--
|1 YOZI إلى UAH
₴--
|1 YOZI إلى VES
Bs--
|1 YOZI إلى PKR
Rs--
|1 YOZI إلى KZT
₸--
|1 YOZI إلى THB
฿--
|1 YOZI إلى TWD
NT$--
|1 YOZI إلى CHF
Fr--
|1 YOZI إلى HKD
HK$--
|1 YOZI إلى MAD
.د.م--