سعر YOWIE (YOWIE)
سعر YOWIE (YOWIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.85K. يتم تحديث سعر YOWIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YOWIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 373.75
- تغيير سعر YOWIE خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.14M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YOWIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YOWIE.
خلال اليوم، كان سعر YOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YOWIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YOWIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-50.28%
|60 يوم
|$ 0
|-98.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YOWIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-0.10%
-20.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YOWIE إلى AUD
A$--
|1 YOWIE إلى GBP
￡--
|1 YOWIE إلى EUR
€--
|1 YOWIE إلى USD
$--
|1 YOWIE إلى MYR
RM--
|1 YOWIE إلى TRY
₺--
|1 YOWIE إلى JPY
¥--
|1 YOWIE إلى RUB
₽--
|1 YOWIE إلى INR
₹--
|1 YOWIE إلى IDR
Rp--
|1 YOWIE إلى PHP
₱--
|1 YOWIE إلى EGP
￡E.--
|1 YOWIE إلى BRL
R$--
|1 YOWIE إلى CAD
C$--
|1 YOWIE إلى BDT
৳--
|1 YOWIE إلى NGN
₦--
|1 YOWIE إلى UAH
₴--
|1 YOWIE إلى VES
Bs--
|1 YOWIE إلى PKR
Rs--
|1 YOWIE إلى KZT
₸--
|1 YOWIE إلى THB
฿--
|1 YOWIE إلى TWD
NT$--
|1 YOWIE إلى CHF
Fr--
|1 YOWIE إلى HKD
HK$--
|1 YOWIE إلى MAD
.د.م--