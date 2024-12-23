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سعر Youves YOU Governance (YOU) المباشر لليوم هو USD 1.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.82M . يتم تحديث سعر YOU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Youves YOU Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.96 - تغيير سعر Youves YOU Governance خلال اليوم هو -3.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.03M

أداء سعر Youves YOU Governance (YOU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ -0.055658270658384 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +0.2335980960 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +1.6579702080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +0.7923393154995034 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.055658270658384 -3.71% 30 يوم $ +0.2335980960 +16.22% 60 يوم $ +1.6579702080 +115.14% 90 يوم $ +0.7923393154995034 +122.34%

تحليل سعر Youves YOU Governance (YOU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Youves YOU Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 24 ساعة مرتفع $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 عالية طوال الوقت $ 6.2$ 6.2 $ 6.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -3.71% تغير السعر (7 أيام) -23.77%

معلومات سوق Youves YOU Governance (YOU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: