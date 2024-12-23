سعر Youves YOU Governance (YOU)
سعر Youves YOU Governance (YOU) المباشر لليوم هو USD 1.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.82M. يتم تحديث سعر YOU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Youves YOU Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.96
- تغيير سعر Youves YOU Governance خلال اليوم هو -3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.03M
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خلال اليوم، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ -0.055658270658384 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +0.2335980960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +1.6579702080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Youves YOU Governance مقابل USD هو $ +0.7923393154995034 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.055658270658384
|-3.71%
|30 يوم
|$ +0.2335980960
|+16.22%
|60 يوم
|$ +1.6579702080
|+115.14%
|90 يوم
|$ +0.7923393154995034
|+122.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Youves YOU Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-3.71%
-23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ YOU tokens are the governance token of youves. YOU holders have voting rights and the possibility to stake YOU tokens and receive their share of the platform profits.
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