سعر YourMom (YOURMOM)
سعر YourMom (YOURMOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOURMOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YourMom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 874.28
- تغيير سعر YourMom خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YourMom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YourMom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YourMom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YourMom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.22%
|30 يوم
|$ 0
|-11.42%
|60 يوم
|$ 0
|-39.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YourMom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-2.22%
-8.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Top Tier meme coin! There are only a few hundred moms on planet Earth but now there are BILLIONS of yourmoms on the Solana blockchain.
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