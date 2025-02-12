سعر YourKiss (YKS)
سعر YourKiss (YKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YourKiss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.28K
- تغيير سعر YourKiss خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YKS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YKS.
خلال اليوم، كان سعر YourKiss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YourKiss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YourKiss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YourKiss مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|+0.01%
|60 يوم
|$ 0
|-0.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YourKiss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.04%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YourKiss (YKS) is a community driven token, built on the Binance smart chain that will be extremely safe and rewarding for long term holders. Our goal is to empower our patient and loyal holders monetarily, with huge rewarding surprises through our EcoSystem providing strong secured investment plans for you. In time to come, YourKiss token will be a Global Decentralized Finance, giving everyone to invest and walk towards financial freedom from the comfort of their home. YourKiss(YKS) - is a hyper deflationary token with rewards and buyback mechanism.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YKS إلى AUD
A$--
|1 YKS إلى GBP
￡--
|1 YKS إلى EUR
€--
|1 YKS إلى USD
$--
|1 YKS إلى MYR
RM--
|1 YKS إلى TRY
₺--
|1 YKS إلى JPY
¥--
|1 YKS إلى RUB
₽--
|1 YKS إلى INR
₹--
|1 YKS إلى IDR
Rp--
|1 YKS إلى PHP
₱--
|1 YKS إلى EGP
￡E.--
|1 YKS إلى BRL
R$--
|1 YKS إلى CAD
C$--
|1 YKS إلى BDT
৳--
|1 YKS إلى NGN
₦--
|1 YKS إلى UAH
₴--
|1 YKS إلى VES
Bs--
|1 YKS إلى PKR
Rs--
|1 YKS إلى KZT
₸--
|1 YKS إلى THB
฿--
|1 YKS إلى TWD
NT$--
|1 YKS إلى CHF
Fr--
|1 YKS إلى HKD
HK$--
|1 YKS إلى MAD
.د.م--