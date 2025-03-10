احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OUTIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OUTIE.

سعر your outie (OUTIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.20K . يتم تحديث سعر OUTIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق your outie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.19K - تغيير سعر your outie خلال اليوم هو -14.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر your outie (OUTIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر your outie (OUTIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر your outie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00123193$ 0.00123193 $ 0.00123193 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -14.96% تغير السعر (7 أيام) -91.33%

معلومات سوق your outie (OUTIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: