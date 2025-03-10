سعر your outie (OUTIE)
سعر your outie (OUTIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 103.20K. يتم تحديث سعر OUTIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق your outie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.19K
- تغيير سعر your outie خلال اليوم هو -14.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OUTIE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OUTIE.
خلال اليوم، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر your outie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر your outie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-14.96%
-91.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OUTIE إلى AUD
A$--
|1 OUTIE إلى GBP
￡--
|1 OUTIE إلى EUR
€--
|1 OUTIE إلى USD
$--
|1 OUTIE إلى MYR
RM--
|1 OUTIE إلى TRY
₺--
|1 OUTIE إلى JPY
¥--
|1 OUTIE إلى RUB
₽--
|1 OUTIE إلى INR
₹--
|1 OUTIE إلى IDR
Rp--
|1 OUTIE إلى PHP
₱--
|1 OUTIE إلى EGP
￡E.--
|1 OUTIE إلى BRL
R$--
|1 OUTIE إلى CAD
C$--
|1 OUTIE إلى BDT
৳--
|1 OUTIE إلى NGN
₦--
|1 OUTIE إلى UAH
₴--
|1 OUTIE إلى VES
Bs--
|1 OUTIE إلى PKR
Rs--
|1 OUTIE إلى KZT
₸--
|1 OUTIE إلى THB
฿--
|1 OUTIE إلى TWD
NT$--
|1 OUTIE إلى CHF
Fr--
|1 OUTIE إلى HKD
HK$--
|1 OUTIE إلى MAD
.د.م--
|1 OUTIE إلى MXN
$--