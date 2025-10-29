معلومات سعر your new savings (SAVINGS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) +6.60% تغير السعر (7 أيام) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -4.94%

سعر your new savings (SAVINGS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SAVINGS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSAVINGS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SAVINGS +1.54% على مدار الساعة الماضية، +6.60% على مدار 24 ساعة، و -4.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق your new savings (SAVINGS)

القيمة السوقية $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,646,645.117513 999,646,645.117513 999,646,645.117513

القيمة السوقية الحالية لـ your new savings هي $ 17.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAVINGS يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999646645.117513. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.01K.