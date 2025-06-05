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سعر Your Futures Exchange (YFX) المباشر لليوم هو USD 0.0098104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Your Futures Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Your Futures Exchange خلال اليوم هو +0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Your Futures Exchange (YFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Your Futures Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Your Futures Exchange مقابل USD هو $ +0.0085879437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Your Futures Exchange مقابل USD هو $ -0.0056309469 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Your Futures Exchange مقابل USD هو $ -0.04314788373454211 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.59% 30 يوم $ +0.0085879437 +87.54% 60 يوم $ -0.0056309469 -57.39% 90 يوم $ -0.04314788373454211 -81.47%

تحليل سعر Your Futures Exchange (YFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Your Futures Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00942272$ 0.00942272 $ 0.00942272 24 ساعة مرتفع $ 0.01005183$ 0.01005183 $ 0.01005183 عالية طوال الوقت $ 0.998571$ 0.998571 $ 0.998571 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +0.59% تغير السعر (7 أيام) -3.39%

معلومات سوق Your Futures Exchange (YFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: