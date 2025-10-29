معلومات سعر YOUR AI (YOURAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0004378 24 ساعة منخفض $ 0.00046072 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0004378 24 ساعة مرتفع $ 0.00046072 عالية طوال الوقت $ 0.53518 أدنى سعر $ 0.00039131 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) +8.02%

سعر YOUR AI (YOURAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00044417. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOURAI بين أدنى سعر $ 0.0004378 وأعلى سعر $ 0.00046072، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOURAI على الإطلاق هو $ 0.53518، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00039131.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOURAI +0.04% على مدار الساعة الماضية، -2.69% على مدار 24 ساعة، و +8.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق YOUR AI (YOURAI)

القيمة السوقية $ 20.40K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 442.59K إمداد دورة التداول 46.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ YOUR AI هي $ 20.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOURAI يبلغ 46.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 442.59K.