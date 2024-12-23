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سعر Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) المباشر لليوم هو USD 0.00318315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M . يتم تحديث سعر PEEZY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Young Peezy AKA Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.24K - تغيير سعر Young Peezy AKA Pepe خلال اليوم هو -15.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Young Peezy AKA Pepe مقابل USD هو $ -0.000602017964568176 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Young Peezy AKA Pepe مقابل USD هو $ -0.0019724315 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Young Peezy AKA Pepe مقابل USD هو $ -0.0022883945 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Young Peezy AKA Pepe مقابل USD هو $ +0.001893230141036351 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000602017964568176 -15.90% 30 يوم $ -0.0019724315 -61.96% 60 يوم $ -0.0022883945 -71.89% 90 يوم $ +0.001893230141036351 +146.77%

تحليل سعر Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Young Peezy AKA Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00320016$ 0.00320016 $ 0.00320016 24 ساعة مرتفع $ 0.00385892$ 0.00385892 $ 0.00385892 عالية طوال الوقت $ 0.01746762$ 0.01746762 $ 0.01746762 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -15.90% تغير السعر (7 أيام) -45.96%

معلومات سوق Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: