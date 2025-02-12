سعر Young Mids Inspired (YMII)
سعر Young Mids Inspired (YMII) المباشر لليوم هو USD 0.00683752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YMII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Young Mids Inspired الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05
- تغيير سعر Young Mids Inspired خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Young Mids Inspired مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Young Mids Inspired مقابل USD هو $ -0.0000844967 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Young Mids Inspired مقابل USD هو $ -0.0004382111 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Young Mids Inspired مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000844967
|-1.23%
|60 يوم
|$ -0.0004382111
|-6.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Young Mids Inspired: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Young Mids Inspired (YMII) is an all-intelligent one-stop service platform. Users can complete a series of DeFi behaviors such as deposit, lending, leveraged mining, cross-chain mining, head mining, automatic compound interest, etc . in YMII. YMlI will lay out the core industries of blockchain such as meta-universe, chain game, exchange, public chain, NFT collection pledge, etc., and is committed to creating a YMII meta-universe ecology in the web3.0 era.
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