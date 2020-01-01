توكنوميكس Young Boys Fan Token (YBO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Young Boys Fan Token (YBO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Young Boys Fan Token (YBO) الموقع الرسمي: https://www.socios.com/ اشتر YBO الآن!

توكنوميكس Young Boys Fan Token (YBO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Young Boys Fan Token (YBO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.34K $ 80.34K $ 80.34K إجمالي العرض: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M العرض المتداول: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 350.03K $ 350.03K $ 350.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.44 $ 6.44 $ 6.44 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.068866 $ 0.068866 $ 0.068866 السعر الحالي: $ 0.070006 $ 0.070006 $ 0.070006 معرفة المزيد عن سعر Young Boys Fan Token (YBO)

توكنوميكس Young Boys Fan Token (YBO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Young Boys Fan Token (YBO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YBO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YBO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YBO، استكشف السعر المباشر لتوكن YBO!

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