احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YBO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YBO.

سعر Young Boys Fan Token (YBO) المباشر لليوم هو USD 0.23202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.68K . يتم تحديث سعر YBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Young Boys Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.36 - تغيير سعر Young Boys Fan Token خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15M

أداء سعر Young Boys Fan Token (YBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ +0.00033319 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ +0.0012135110 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ -0.0346132308 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ -0.0074849185690436 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033319 +0.14% 30 يوم $ +0.0012135110 +0.52% 60 يوم $ -0.0346132308 -14.91% 90 يوم $ -0.0074849185690436 -3.12%

تحليل سعر Young Boys Fan Token (YBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Young Boys Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.23159$ 0.23159 $ 0.23159 24 ساعة مرتفع $ 0.281829$ 0.281829 $ 0.281829 عالية طوال الوقت $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -37.61%

معلومات سوق Young Boys Fan Token (YBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: