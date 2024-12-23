سعر Young Boys Fan Token (YBO)
سعر Young Boys Fan Token (YBO) المباشر لليوم هو USD 0.23202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.68K. يتم تحديث سعر YBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Young Boys Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.36
- تغيير سعر Young Boys Fan Token خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.15M
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خلال اليوم، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ +0.00033319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ +0.0012135110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ -0.0346132308 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Young Boys Fan Token مقابل USD هو $ -0.0074849185690436 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033319
|+0.14%
|30 يوم
|$ +0.0012135110
|+0.52%
|60 يوم
|$ -0.0346132308
|-14.91%
|90 يوم
|$ -0.0074849185690436
|-3.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Young Boys Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.14%
-37.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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