سعر Youclout (YCT)
سعر Youclout (YCT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Youclout الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.38K
- تغيير سعر Youclout خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Youclout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Youclout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Youclout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Youclout مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-29.82%
|60 يوم
|$ 0
|-34.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Youclout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.01%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Cardano native Metaverse enabling Tik-Tok style NFTs to bridge the gap between influencers and their community, allowing them to tokenize their creations and providing a marketplace to bring together sellers and buyers. Built on top of the Metaverse, YouClout is the first community driven virtual social network featuring an interactive 3D Universe where people can socialize with influencers.
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