توكنوميكس You Dont Want This Life (YDWTL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول You Dont Want This Life (YDWTL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات You Dont Want This Life (YDWTL) You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL الموقع الرسمي: https://youdontwantthislife.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending اشتر YDWTL الآن!

توكنوميكس You Dont Want This Life (YDWTL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار You Dont Want This Life (YDWTL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.55K $ 3.55K $ 3.55K إجمالي العرض: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M العرض المتداول: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.55K $ 3.55K $ 3.55K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر You Dont Want This Life (YDWTL)

توكنوميكس You Dont Want This Life (YDWTL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس You Dont Want This Life (YDWTL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YDWTL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YDWTL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YDWTL، استكشف السعر المباشر لتوكن YDWTL!

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