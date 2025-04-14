سعر You Dont Want This Life (YDWTL)
سعر You Dont Want This Life (YDWTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 294.72K. يتم تحديث سعر YDWTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق You Dont Want This Life الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر You Dont Want This Life خلال اليوم هو -1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.66M
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خلال اليوم، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر You Dont Want This Life: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-1.82%
-11.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
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