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سعر You Dont Want This Life (YDWTL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 294.72K . يتم تحديث سعر YDWTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق You Dont Want This Life الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر You Dont Want This Life خلال اليوم هو -1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.66M

أداء سعر You Dont Want This Life (YDWTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر You Dont Want This Life مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر You Dont Want This Life (YDWTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر You Dont Want This Life: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221643$ 0.00221643 $ 0.00221643 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -1.82% تغير السعر (7 أيام) -11.88%

معلومات سوق You Dont Want This Life (YDWTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: