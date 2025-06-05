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سعر you can now buy (HAPPINESS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 482.55K . يتم تحديث سعر HAPPINESS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق you can now buy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر you can now buy خلال اليوم هو -6.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر you can now buy (HAPPINESS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر you can now buy (HAPPINESS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر you can now buy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00202563$ 0.00202563 $ 0.00202563 تغير السعر (1 ساعة) -5.82% تغير السعر (1يوم) -6.22% تغير السعر (7 أيام) -66.56%

معلومات سوق you can now buy (HAPPINESS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: