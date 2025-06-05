سعر you can now buy (HAPPINESS)
سعر you can now buy (HAPPINESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 482.55K. يتم تحديث سعر HAPPINESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق you can now buy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر you can now buy خلال اليوم هو -6.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HAPPINESS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HAPPINESS.
خلال اليوم، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر you can now buy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر you can now buy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.82%
-6.22%
-66.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HAPPINESS إلى VND
₫--
|1 HAPPINESS إلى AUD
A$--
|1 HAPPINESS إلى GBP
￡--
|1 HAPPINESS إلى EUR
€--
|1 HAPPINESS إلى USD
$--
|1 HAPPINESS إلى MYR
RM--
|1 HAPPINESS إلى TRY
₺--
|1 HAPPINESS إلى JPY
¥--
|1 HAPPINESS إلى RUB
₽--
|1 HAPPINESS إلى INR
₹--
|1 HAPPINESS إلى IDR
Rp--
|1 HAPPINESS إلى KRW
₩--
|1 HAPPINESS إلى PHP
₱--
|1 HAPPINESS إلى EGP
￡E.--
|1 HAPPINESS إلى BRL
R$--
|1 HAPPINESS إلى CAD
C$--
|1 HAPPINESS إلى BDT
৳--
|1 HAPPINESS إلى NGN
₦--
|1 HAPPINESS إلى UAH
₴--
|1 HAPPINESS إلى VES
Bs--
|1 HAPPINESS إلى PKR
Rs--
|1 HAPPINESS إلى KZT
₸--
|1 HAPPINESS إلى THB
฿--
|1 HAPPINESS إلى TWD
NT$--
|1 HAPPINESS إلى AED
د.إ--
|1 HAPPINESS إلى CHF
Fr--
|1 HAPPINESS إلى HKD
HK$--
|1 HAPPINESS إلى MAD
.د.م--
|1 HAPPINESS إلى MXN
$--