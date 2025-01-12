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سعر Yoomi (YOOMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.09K . يتم تحديث سعر YOOMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yoomi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.30 - تغيير سعر Yoomi خلال اليوم هو -0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 955.34M

أداء سعر Yoomi (YOOMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.85% 30 يوم $ 0 -84.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yoomi (YOOMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yoomi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00133375$ 0.00133375 $ 0.00133375 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -0.85% تغير السعر (7 أيام) -37.54%

معلومات سوق Yoomi (YOOMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: