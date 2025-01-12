سعر Yoomi (YOOMI)
سعر Yoomi (YOOMI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.09K. يتم تحديث سعر YOOMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yoomi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.30
- تغيير سعر Yoomi خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 955.34M
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خلال اليوم، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yoomi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-84.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yoomi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-0.85%
-37.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen.
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