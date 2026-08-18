سعر Yona اليوم

السعر المباشر لمشروع Yona (YONA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YONA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YONA.

يحتل Yona حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,176، مع عرض متداول قدره 350.64M YONA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YONA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01075549، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YONA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Yona (YONA)

القيمة السوقية $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.76K$ 91.76K $ 91.76K إمداد دورة التداول 350.64M 350.64M 350.64M إجمالي العرض 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

القيمة السوقية الحالية لـ Yona هي $ 32.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YONA يبلغ 350.64M، مع إجمالي عرض 999991279.904064. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.76K.