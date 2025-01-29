سعر Yoko (YOKO)
سعر Yoko (YOKO) المباشر لليوم هو USD 0.00123065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 505.82K. يتم تحديث سعر YOKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yoko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.35
- تغيير سعر Yoko خلال اليوم هو -11.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 410.00M
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خلال اليوم، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ -0.000152911075036148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000152911075036148
|-11.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yoko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-11.05%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.
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A$0.0019567335
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€0.0011691175
|1 YOKO إلى USD
$0.00123065
|1 YOKO إلى MYR
RM0.0054025535
|1 YOKO إلى TRY
₺0.0439957375
|1 YOKO إلى JPY
¥0.191415301
|1 YOKO إلى RUB
₽0.1206037
|1 YOKO إلى INR
₹0.1066604355
|1 YOKO إلى IDR
Rp19.8491907695
|1 YOKO إلى PHP
₱0.071845347
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￡E.0.061803243
|1 YOKO إلى BRL
R$0.0071993025
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C$0.0017598295
|1 YOKO إلى BDT
৳0.1496347335
|1 YOKO إلى NGN
₦1.9109410135
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₴0.0517980585
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Bs0.07014705
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Rs0.3433636565
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HK$0.0095867635
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