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سعر Yoko (YOKO) المباشر لليوم هو USD 0.00123065 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 505.82K . يتم تحديث سعر YOKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yoko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.35 - تغيير سعر Yoko خلال اليوم هو -11.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 410.00M

أداء سعر Yoko (YOKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ -0.000152911075036148 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yoko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000152911075036148 -11.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yoko (YOKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yoko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00123242$ 0.00123242 $ 0.00123242 24 ساعة مرتفع $ 0.00150343$ 0.00150343 $ 0.00150343 عالية طوال الوقت $ 0.00150343$ 0.00150343 $ 0.00150343 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -11.05% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Yoko (YOKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: