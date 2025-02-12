سعر YokaiSwap (YOK)
سعر YokaiSwap (YOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YokaiSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.37
- تغيير سعر YokaiSwap خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YokaiSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YokaiSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YokaiSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YokaiSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.14%
|30 يوم
|$ 0
|-42.36%
|60 يوم
|$ 0
|-56.19%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر YokaiSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-3.14%
-6.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YokaiSwap is a next generation interoperable, decentralized trading platform and the first to come from the Nervos network. This DEX (Decentralized Exchange) have AMM (Automated Market Maker) protocol integration which would be essential for priced assets to be algorithmically and efficiently swapped for user to smart contract transactions. YokaiSwap also have Yield Farming and Staking so you can earn passive income after trading. Yokai is actually one of the first projects that received financial backing from inNervation, which is a fund created out of the CMB International and Nervos Network partnership.
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