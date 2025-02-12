سعر YocoinYOCO (YOCO)
سعر YocoinYOCO (YOCO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YocoinYOCO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.81K
- تغيير سعر YocoinYOCO خلال اليوم هو +1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YocoinYOCO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YocoinYOCO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YocoinYOCO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YocoinYOCO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-13.63%
|60 يوم
|$ 0
|-18.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YocoinYOCO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+1.18%
+2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life! Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin! It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees. Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. We aim to be one of the safest long-term stores of value! Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. Our team is diverse with members from around the world. We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space. Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
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