سعر YO EXCHANGE (YOEX)
سعر YO EXCHANGE (YOEX) المباشر لليوم هو USD 2.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YOEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YO EXCHANGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K
- تغيير سعر YO EXCHANGE خلال اليوم هو -2.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YO EXCHANGE مقابل USD هو $ -0.046007937588448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YO EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YO EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YO EXCHANGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.046007937588448
|-2.12%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YO EXCHANGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-2.12%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Most people that deal with crypto are here to make money, wondering to gain a huge income. And this is quite understandable. However, there is a fine point that often gets neglected - the coins or tokens without strong project support are very unlikely to reach the moon with YOEX. That’s why we are here - to make this real. We combined a substantial tokenomic and true projects that have use cases. Our roadmap is a unique invention - we define the phases not by timeframes, but by the Value Leading System! We are going to provide new projects with zero kills, so that the more people trade our token - the more projects are launched. Investors' trust in our token is built upon the value of our project and the tokenomic.
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