سعر Yikes Dog (YIKES)
سعر Yikes Dog (YIKES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YIKES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yikes Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.60
- تغيير سعر Yikes Dog خلال اليوم هو +2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.44%
|30 يوم
|$ 0
|+12.34%
|60 يوم
|$ 0
|-22.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yikes Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+2.44%
+7.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Yikes Dog? Yikes Dog Coin flips the script on tired meme coins, bringing a playful twist to Solana blockchain. Join the wild ride of yikes-dog-on-unicycle themed charm and humor in the meme coin universe. Say goodbye to potato memes and hello to the next big sensation on Solana! Why Yikes Dog? Dev Story So, picture this: I'm strolling through Brooklyn, NY when suddenly, I spot a dude balancing on a unicycle, cruising down the sidewalk like he's in a circus act. His dog, probably thinking, "What on earth is my human doing?" is sprinting after him, leash flapping in the wind. I whip out my iPhone, attempting to catch this hilarious moment, but all I manage to snap is a blurry shot as he zooms out of sight. Who knew one wheel and one gear could move at warp speed? It had me grinning from ear to ear! And just like that bewildered dog's "yikes" moment, Yikes Dog Coin is here to bring that same thrill and unpredictability to the cryptocurrency world. Buckle up for a wild ride as we dive into the crypto market's rollercoaster with a mix of shock and amusement!
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