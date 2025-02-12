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سعر Yikes Dog (YIKES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YIKES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yikes Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.60 - تغيير سعر Yikes Dog خلال اليوم هو +2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yikes Dog (YIKES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yikes Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.44% 30 يوم $ 0 +12.34% 60 يوم $ 0 -22.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yikes Dog (YIKES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yikes Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +2.44% تغير السعر (7 أيام) +7.27%

معلومات سوق Yikes Dog (YIKES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: