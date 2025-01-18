سعر YieldWard (WARP)
سعر YieldWard (WARP) المباشر لليوم هو USD 0.082912. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 387.61K. يتم تحديث سعر WARP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldWard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.52
- تغيير سعر YieldWard خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.68M
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خلال اليوم، كان سعر YieldWard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldWard مقابل USD هو $ +0.0339145732 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldWard مقابل USD هو $ +0.0430322980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldWard مقابل USD هو $ +0.030848744350472565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0339145732
|+40.90%
|60 يوم
|$ +0.0430322980
|+51.90%
|90 يوم
|$ +0.030848744350472565
|+59.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldWard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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