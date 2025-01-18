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سعر YieldStone ($YIELD)

USD

مخطط سعر YieldStone ($YIELD) المباشر

$0.168221
$0.168221$0.168221
+2.00%(1D)

سعر YieldStone ($YIELD) لليوم

سعر YieldStone ($YIELD) المباشر لليوم هو USD 0.168221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $YIELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldStone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر YieldStone خلال اليوم هو +2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر YieldStone ($YIELD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.00342803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.1488193823 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.1776690988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.06576525506850673 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00342803+2.08%
30 يوم$ +0.1488193823+88.47%
60 يوم$ +0.1776690988+105.62%
90 يوم$ +0.06576525506850673+64.19%

تحليل سعر YieldStone ($YIELD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldStone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.159221
$ 0.159221$ 0.159221

$ 0.170783
$ 0.170783$ 0.170783

$ 0.444614
$ 0.444614$ 0.444614

-0.55%

+2.08%

+19.74%

معلومات سوق YieldStone ($YIELD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.29K
$ 1.29K$ 1.29K

0.00
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ما هو YieldStone ( $YIELD )

Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.

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المصدر YieldStone ($YIELD)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة $YIELD إلى العملات المحلية

1 $YIELD إلى AUD
A$0.27083581
1 $YIELD إلى GBP
0.13794122
1 $YIELD إلى EUR
0.16317437
1 $YIELD إلى USD
$0.168221
1 $YIELD إلى MYR
RM0.7569945
1 $YIELD إلى TRY
5.98193876
1 $YIELD إلى JPY
¥26.26770915
1 $YIELD إلى RUB
17.2426525
1 $YIELD إلى INR
14.5679386
1 $YIELD إلى IDR
Rp2,757.72087024
1 $YIELD إلى PHP
9.83083524
1 $YIELD إلى EGP
￡E.8.4783384
1 $YIELD إلى BRL
R$1.01941926
1 $YIELD إلى CAD
C$0.24223824
1 $YIELD إلى BDT
20.4388515
1 $YIELD إلى NGN
262.02607623
1 $YIELD إلى UAH
7.08378631
1 $YIELD إلى VES
Bs9.083934
1 $YIELD إلى PKR
Rs46.89665038
1 $YIELD إلى KZT
89.28834238
1 $YIELD إلى THB
฿5.79353124
1 $YIELD إلى TWD
NT$5.52774206
1 $YIELD إلى CHF
Fr0.15308111
1 $YIELD إلى HKD
HK$1.30875938
1 $YIELD إلى MAD
.د.م1.68893884