سعر YieldStone ($YIELD)
سعر YieldStone ($YIELD) المباشر لليوم هو USD 0.168221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $YIELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldStone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر YieldStone خلال اليوم هو +2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.00342803 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.1488193823 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.1776690988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldStone مقابل USD هو $ +0.06576525506850673 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00342803
|+2.08%
|30 يوم
|$ +0.1488193823
|+88.47%
|60 يوم
|$ +0.1776690988
|+105.62%
|90 يوم
|$ +0.06576525506850673
|+64.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldStone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
+2.08%
+19.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.
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