سعر YieldNest RWA MAX اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldNest RWA MAX (YNRWAX) اليوم هو $ 0.958685، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YNRWAX الحالي إلى USD هو $ 0.958685 لكل YNRWAX.

يحتل YieldNest RWA MAX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,135,290، مع عرض متداول قدره 8.49M YNRWAX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YNRWAX بين $ 0.95073 (أدنى) و$ 0.960693 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.233792.

على المدى القصير، تحرك YNRWAX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-1.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 17.00K.

معلومات سوق YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

القيمة السوقية $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M الحجم (24 ساعة) $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M إمداد دورة التداول 8.49M 8.49M 8.49M إجمالي العرض 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

القيمة السوقية الحالية لـ YieldNest RWA MAX هي $ 8.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.00K. العرض المتداول لـ YNRWAX يبلغ 8.49M، مع إجمالي عرض 8485881.706555815. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.14M.