توكنوميكس YieldNest Restaked ETH (YNETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول YieldNest Restaked ETH (YNETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات YieldNest Restaked ETH (YNETH) Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. الموقع الرسمي: https://yieldnest.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.yieldnest.finance/ اشتر YNETH الآن!

توكنوميكس YieldNest Restaked ETH (YNETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار YieldNest Restaked ETH (YNETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.68M $ 23.68M $ 23.68M إجمالي العرض: $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K العرض المتداول: $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.68M $ 23.68M $ 23.68M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,142.84 $ 4,142.84 $ 4,142.84 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 السعر الحالي: $ 3,809.8 $ 3,809.8 $ 3,809.8 معرفة المزيد عن سعر YieldNest Restaked ETH (YNETH)

توكنوميكس YieldNest Restaked ETH (YNETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس YieldNest Restaked ETH (YNETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YNETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YNETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YNETH، استكشف السعر المباشر لتوكن YNETH!

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