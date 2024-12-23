سعر YieldNest Restaked BNB (YNBNB)
سعر YieldNest Restaked BNB (YNBNB) المباشر لليوم هو USD 649.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.76K. يتم تحديث سعر YNBNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldNest Restaked BNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.07
- تغيير سعر YieldNest Restaked BNB خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 569.43
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خلال اليوم، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ -16.3525650911613 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ +28.2636250260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ +67.6962156780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.3525650911613
|-2.45%
|30 يوم
|$ +28.2636250260
|+4.35%
|60 يوم
|$ +67.6962156780
|+10.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldNest Restaked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
-2.45%
-9.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ynBNB is a Liquid Restaking Token (LRT) developed to optimize yield from Liquid Staking Tokens (LSTs) by restaking. With ynBNB, users can maximize their returns by restaking staked BNB tokens, such as slisBNB, across leading restaking protocols like Kernel, Karak, and Binomial. ynBNB, built on vaults, will eventually rebalance to the highest-yielding restaking opportunities, keeping security and flexibility in mind.
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