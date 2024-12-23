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سعر YieldNest Restaked BNB (YNBNB) المباشر لليوم هو USD 649.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.76K . يتم تحديث سعر YNBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YieldNest Restaked BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.07 - تغيير سعر YieldNest Restaked BNB خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 569.43

أداء سعر YieldNest Restaked BNB (YNBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ -16.3525650911613 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ +28.2636250260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ +67.6962156780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldNest Restaked BNB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.3525650911613 -2.45% 30 يوم $ +28.2636250260 +4.35% 60 يوم $ +67.6962156780 +10.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YieldNest Restaked BNB (YNBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldNest Restaked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 640.94$ 640.94 $ 640.94 24 ساعة مرتفع $ 670.04$ 670.04 $ 670.04 عالية طوال الوقت $ 774.51$ 774.51 $ 774.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -9.73%

معلومات سوق YieldNest Restaked BNB (YNBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: