سعر YieldBlox (YBX)
سعر YieldBlox (YBX) المباشر لليوم هو USD 0.561928. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YieldBlox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.64
- تغيير سعر YieldBlox خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ -0.0084556908600602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ -0.0055549392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ +0.6579363208 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ +0.19357063885996313 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0084556908600602
|-1.48%
|30 يوم
|$ -0.0055549392
|-0.98%
|60 يوم
|$ +0.6579363208
|+117.09%
|90 يوم
|$ +0.19357063885996313
|+52.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldBlox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-1.48%
+5.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YieldBlox is the first DeFi protocol built on Stellar. YieldBlox is a decentralized finance (DeFi) protocol for lending and FX forwards built on Stellar using Stellar Turrets. The protocol has functions for lending, borrowing, margin accounts, FX forwards, and staking. Users carry out all protocol functions using YieldBlox's smart contracts.
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