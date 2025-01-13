احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YBX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YBX.

سعر YieldBlox (YBX) المباشر لليوم هو USD 0.561928 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YieldBlox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.64 - تغيير سعر YieldBlox خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر YieldBlox (YBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ -0.0084556908600602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ -0.0055549392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ +0.6579363208 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldBlox مقابل USD هو $ +0.19357063885996313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0084556908600602 -1.48% 30 يوم $ -0.0055549392 -0.98% 60 يوم $ +0.6579363208 +117.09% 90 يوم $ +0.19357063885996313 +52.55%

تحليل سعر YieldBlox (YBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YieldBlox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.560539$ 0.560539 $ 0.560539 24 ساعة مرتفع $ 0.590827$ 0.590827 $ 0.590827 عالية طوال الوقت $ 3.08$ 3.08 $ 3.08 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) +5.13%

معلومات سوق YieldBlox (YBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: