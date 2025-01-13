سعر Yield Yak AVAX (YYAVAX)
سعر Yield Yak AVAX (YYAVAX) المباشر لليوم هو USD 42.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YYAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield Yak AVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.78
- تغيير سعر Yield Yak AVAX خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YYAVAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YYAVAX.
خلال اليوم، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +0.643653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ -11.9755514500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +3.6266496360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +9.03481130495439 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.643653
|+1.54%
|30 يوم
|$ -11.9755514500
|-28.28%
|60 يوم
|$ +3.6266496360
|+8.57%
|90 يوم
|$ +9.03481130495439
|+27.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Yak AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+1.54%
-11.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users. Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YYAVAX إلى AUD
A$68.5908
|1 YYAVAX إلى GBP
￡34.2954
|1 YYAVAX إلى EUR
€41.0698
|1 YYAVAX إلى USD
$42.34
|1 YYAVAX إلى MYR
RM190.1066
|1 YYAVAX إلى TRY
₺1,498.836
|1 YYAVAX إلى JPY
¥6,675.7478
|1 YYAVAX إلى RUB
₽4,303.0142
|1 YYAVAX إلى INR
₹3,648.4378
|1 YYAVAX إلى IDR
Rp694,098.2496
|1 YYAVAX إلى PHP
₱2,498.06
|1 YYAVAX إلى EGP
￡E.2,138.17
|1 YYAVAX إلى BRL
R$259.1208
|1 YYAVAX إلى CAD
C$60.9696
|1 YYAVAX إلى BDT
৳5,187.9202
|1 YYAVAX إلى NGN
₦65,950.0542
|1 YYAVAX إلى UAH
₴1,798.1798
|1 YYAVAX إلى VES
Bs2,244.02
|1 YYAVAX إلى PKR
Rs11,843.3448
|1 YYAVAX إلى KZT
₸22,449.5148
|1 YYAVAX إلى THB
฿1,468.3512
|1 YYAVAX إلى TWD
NT$1,401.8774
|1 YYAVAX إلى CHF
Fr38.5294
|1 YYAVAX إلى HKD
HK$329.4052
|1 YYAVAX إلى MAD
.د.م427.2106