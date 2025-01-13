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سعر Yield Yak AVAX (YYAVAX) المباشر لليوم هو USD 42.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YYAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield Yak AVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.78 - تغيير سعر Yield Yak AVAX خلال اليوم هو +1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Yield Yak AVAX (YYAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +0.643653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ -11.9755514500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +3.6266496360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Yak AVAX مقابل USD هو $ +9.03481130495439 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.643653 +1.54% 30 يوم $ -11.9755514500 -28.28% 60 يوم $ +3.6266496360 +8.57% 90 يوم $ +9.03481130495439 +27.13%

تحليل سعر Yield Yak AVAX (YYAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Yak AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 41.44$ 41.44 $ 41.44 24 ساعة مرتفع $ 43.07$ 43.07 $ 43.07 عالية طوال الوقت $ 72.67$ 72.67 $ 72.67 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +1.54% تغير السعر (7 أيام) -11.25%

معلومات سوق Yield Yak AVAX (YYAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: