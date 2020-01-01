توكنوميكس Yield GATA (YGATA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yield GATA (YGATA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. الموقع الرسمي: https://gatahub.zone/ اشتر YGATA الآن!

توكنوميكس Yield GATA (YGATA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yield GATA (YGATA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 103.48K $ 103.48K $ 103.48K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 150.16K $ 150.16K $ 150.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00689122 $ 0.00689122 $ 0.00689122 السعر الحالي: $ 0.00715058 $ 0.00715058 $ 0.00715058 معرفة المزيد عن سعر Yield GATA (YGATA)

توكنوميكس Yield GATA (YGATA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yield GATA (YGATA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YGATA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YGATA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YGATA، استكشف السعر المباشر لتوكن YGATA!

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