احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YGATA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YGATA.

سعر Yield GATA (YGATA) المباشر لليوم هو USD 0.01673788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.18K . يتم تحديث سعر YGATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield GATA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.42 - تغيير سعر Yield GATA خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.47M

أداء سعر Yield GATA (YGATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ -0.00028410671799707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00028410671799707 -1.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yield GATA (YGATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield GATA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01643721$ 0.01643721 $ 0.01643721 24 ساعة مرتفع $ 0.01720633$ 0.01720633 $ 0.01720633 عالية طوال الوقت $ 0.01993036$ 0.01993036 $ 0.01993036 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) -13.19%

معلومات سوق Yield GATA (YGATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: