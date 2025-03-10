سعر Yield GATA (YGATA)
سعر Yield GATA (YGATA) المباشر لليوم هو USD 0.01673788. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 242.18K. يتم تحديث سعر YGATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yield GATA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.42
- تغيير سعر Yield GATA خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.47M
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خلال اليوم، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ -0.00028410671799707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield GATA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00028410671799707
|-1.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield GATA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-1.66%
-13.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.
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