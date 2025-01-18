سعر YFIONE (YFO)
سعر YFIONE (YFO) المباشر لليوم هو USD 1.88. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YFO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YFIONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13K
- تغيير سعر YFIONE خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YFIONE مقابل USD هو $ -0.003844509536949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YFIONE مقابل USD هو $ -0.2338118400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YFIONE مقابل USD هو $ +0.1066963920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YFIONE مقابل USD هو $ -0.9343483746844726 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003844509536949
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.2338118400
|-12.43%
|60 يوم
|$ +0.1066963920
|+5.68%
|90 يوم
|$ -0.9343483746844726
|-33.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YFIONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.11%
-0.20%
+12.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yearn Finance One (YFiONE) is a high yield #Defi farm that allows you to #Stake,#Farm, #swap and #Earn. Bringing real value to yield farming.
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