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سعر YFI yVault (YVYFI) المباشر لليوم هو USD 8,081.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVYFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YFI yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر YFI yVault خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر YFI yVault (YVYFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +17.26 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ -2,351.2799237870 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +1,880.1825421860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +2,980.11621609482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +17.26 +0.21% 30 يوم $ -2,351.2799237870 -29.09% 60 يوم $ +1,880.1825421860 +23.27% 90 يوم $ +2,980.11621609482 +58.42%

تحليل سعر YFI yVault (YVYFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YFI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7,936.46$ 7,936.46 $ 7,936.46 24 ساعة مرتفع $ 8,172.96$ 8,172.96 $ 8,172.96 عالية طوال الوقت $ 15,730.75$ 15,730.75 $ 15,730.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -9.18%

معلومات سوق YFI yVault (YVYFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: