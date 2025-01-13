سعر YFI yVault (YVYFI)
سعر YFI yVault (YVYFI) المباشر لليوم هو USD 8,081.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YFI yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر YFI yVault خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +17.26 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ -2,351.2799237870 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +1,880.1825421860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YFI yVault مقابل USD هو $ +2,980.11621609482 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +17.26
|+0.21%
|30 يوم
|$ -2,351.2799237870
|-29.09%
|60 يوم
|$ +1,880.1825421860
|+23.27%
|90 يوم
|$ +2,980.11621609482
|+58.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YFI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.21%
-9.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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