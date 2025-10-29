معلومات سعر Yeti the Abominable (YETI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.249496$ 0.249496 $ 0.249496 أدنى سعر $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Yeti the Abominable (YETI) في الوقت الحقيقي هو $0.0000988. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YETI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYETI على الإطلاق هو $ 0.249496، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003584.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YETI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yeti the Abominable (YETI)

القيمة السوقية $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yeti the Abominable هي $ 9.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YETI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.88K.