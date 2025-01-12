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سعر Yeti Finance (YETI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.54K . يتم تحديث سعر YETI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yeti Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.36 - تغيير سعر Yeti Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.50M

أداء سعر Yeti Finance (YETI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yeti Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yeti Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yeti Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yeti Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -40.24% 60 يوم $ 0 -26.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yeti Finance (YETI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yeti Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.70%

معلومات سوق Yeti Finance (YETI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: