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سعر YES Money (YES) المباشر لليوم هو USD 4.33 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YES Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.27K - تغيير سعر YES Money خلال اليوم هو +0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر YES Money (YES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YES Money مقابل USD هو $ +0.02322993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YES Money مقابل USD هو $ -0.7150531690 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YES Money مقابل USD هو $ -0.0410384410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YES Money مقابل USD هو $ +0.6800329330905765 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02322993 +0.54% 30 يوم $ -0.7150531690 -16.51% 60 يوم $ -0.0410384410 -0.94% 90 يوم $ +0.6800329330905765 +18.63%

تحليل سعر YES Money (YES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YES Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 24 ساعة مرتفع $ 4.42$ 4.42 $ 4.42 عالية طوال الوقت $ 7.14$ 7.14 $ 7.14 تغير السعر (1 ساعة) -1.72% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) -10.37%

معلومات سوق YES Money (YES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: